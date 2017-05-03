У центрі Львова буде фан-зона для перегляду Євробачення

У Львові затвердили проект фан-зони для трансляції пісенного конкурсу «Євробачення» на проспекті Свободи.

Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, фан-зона знаходитиметься на проспекті Свободи: від Львівського національного академічного театру опери та балету ім. Крушельницької до пам’ятника Шевченку у період з 6-го до 13-го травня.

Режим роботи фан-зони:

6, 7, 8 травня 2017 року – з 13.00 до 22.00;

9, 11 травня (у дні півфіналів) – з 13.00 до 24.00;

13 травня (фінал) – з 13.00 до 01.30.

«Ми розраховуємо, що фан-зону відвідуватимуть щодня не менше, ніж 7-8 тис. осіб. Будуть облаштовані посадкові місця, де близько 500 місць буде у лаунж-зоні з еко-меблями. Ми підсилюємо патрулі та приватну охорону, яка працює на ярмарку. Будуть встановлені додаткові пости на вхідних групах. Вхід є безкоштовним, територія фан-зони не є обмежена жодними турнікетами, але на центральних входах будуть стояти охоронці, які перевірятимуть відвідувачів на наявність заборонених речей», – зазначила організатор фан-зони Ольга Гренюх.