Світоліна виграла тенісний супертурнір у Римі

У Римі відбувся фінальний матч тенісного турніру Internazionali BNL d’italia серії Premier 5, де українка Еліна Світоліна обіграла Симона Халеп з Румунії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 4:6, 7:5, 6:1. Матч тривав трохи менше двох годин.

Суперниці на рівних провели перші два сети. Спочатку румунка Халеп зробила зайвий брейк і виграла сет, а в середині гри, за рахунку 5:5 у другій партії, українка зуміла виграти два гейми поспіль і вирівняти ситуацію на корті.

Як виявилося згодом, цей момент став вирішальним у грі. У третій вирішальній партії Світоліна повністю контролювала хід гри і виграла партію в семи геймах, за явною перевагою.

Таким чином, Світоліна виграла четвертий турнір у 2017-му році.