Сьогодні – Всесвітній день свободи преси

Сьогодні відзначають Всесвітній день свободи преси.

Напередодні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відзначив, що представники медіа часто піддаються серйозним ризикам, щоб світ дізнався правду, щоб надати слово знедоленим людям у небезпечних місцях. Через це працівники ЗМІ нерідко стають жертвами брудних наклепів і сексуального насильства, їх заарештовують, калічать і вбивають.

“Необхідно, щоб лідери захищали свободу ЗМІ. Без цього нам не покінчити із засиллям дезінформації. Але також необхідно, щоб за право на правду виступав кожен з нас… Якщо ми будемо захищати журналістів, то їх репортажі зможуть змінити цей світ”, – заявив Гутерріш.

Саме цього дня, 3 травня 1993 року, Генеральна Асамблея ООН прийняла рішення відзначати цей день як нагадування суспільству, що журналісти, виконуючи свою місію, залежать лише від свого читача, слухача, телеглядача. Що тиск з боку влади просто неприпустимий. Цензура, створення перешкод для обміну інформацією, залякування та пряме втручання в діяльність ЗМІ є загрозою демократії, розвитку та загальній безпеці.

Україна не є винятком, якщо йдеться про питання безпеки для журналістів. Так, починаючи з 2014 року, 36% українських журналістів-фрілансерів стикалися з погрозами фізичного насилля або постраждали від нападів, пов’язаних з їхньою журналістською діяльністю.

Такими є результати анонімного опитування журналістів-фрілансерів, проведеного британським фондом Rory Peck Trust спільно з ГО Інститутом масової інформації (ІМІ) у лютому 2017 року.

50% респондентів зазначили, що погрози та напади не змінили їхнього ставлення до роботи.

“Цікаво, що на питання “Чи отримували погрози, або ставали об’єктом нападу через вашу стать?” 80% опитуваних обрали відповідь “ні”, а 5% варіант “Волію не відповідати””, – йдеться у повідомленні ІМІ.

За даними дослідження, 35% українських журналістів-фрілансерів мають досвід роботи в зонах бойових дій. Але при цьому кожен восьмий із них (12%) не має жодного захисного обладнання чи індивідуальної аптечки, а кожен п’ятий (19%) — не проходив жодних тренінгів з безпеки чи домедичної допомоги починаючи з 2015 року. 59% фрілансерів, які працюють в зоні бойових дій, вказали, що потребують проходження додаткових тренінгів з безпеки.

Більше половини опитаних українських журналістів-фрілансерів (59%) зазначили, що хотіли б отримувати психологічну допомогу, через виклики, пов’язані з їхньою професійною діяльністю. 75% опитаних журналістів-фрілансерів відчували ті чи інші симптоми, що можуть свідчити про депресію.

Інститут масової інформації та британський фонд Rory Peck Trust розпочинають співпрацю в рамках дворічного проекту, метою якого є підтримка журналістів-фрілансерів в Україні.

“Ми плануємо привертати увагу до ситуації з правами українських журналістів-фрілансерів і докладати зусилля, щоб покращити їхню здатність працювати безпечно. Фрілансери часто є зразком незалежної і відповідальної журналістики, але саме ця категорія журналістів залишається найбільш незахищеною”, – заявила виконавча директорка ІМІ Оксана Романюк.

Анонімне опитування проводилося у лютому – березні 2017 року. У дослідженні взяли участь 96 журналістів-фрілансерів з усіх регіонів України.

Центр інформації про права людини