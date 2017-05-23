Савченко заявляє, що Мін`юст не реєструє її нову партію

Народний депутат України Надія Савченко заявляє, що Міністерство юстиції України не реєструє її нову політичну партію.

Про це вона сказала на прес-конференції у Києві, передає УНІАН.

«Сьогодні ми повинні були презентувати нову політичну силу – «Громадську політичну платформу Надії Савченко», – сказала депутат і додала, що сьогодні все було підготовлено для презентації її політичної сили.

«Все було готове для цієї презентації, як ви можете бачити, крім одного. Партія проходить перереєстрацію, і Мін`юст, незалежно від того, що вичерпано всі терміни за законом, не надавши жодних зауважень і жодних пояснень, не відповідаючи просто на жодні звернення, запити і телефонні дзвінки, не зробив перереєстрацію партії», – наголосила Савченко.

Вона стверджує, що подібна ситуація відбувається і з іншими політичними силами. «Все закінчується тим, що може бути вкрадена програма, ідея, концепція. Не важко подарити ідею людям. Ідея вірна – це зміна політичної системи», – заявила Савченко.

При цьому, на її переконання, в юридичній площині процес реєстрації партії буде доведено до кінця.

«Оформлення всього цього процесу буде доведено до кінця в законний спосіб чи то через судові звернення, чи то, можливо, врешті-решт, вони зроблять те, що повинні були зробити вчасно, хоч із запізненням», – сказала Савченко.