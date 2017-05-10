«Реал» вийшов у фінал Ліги чемпіонів

У Мадриді на стадіоні “Вісенте Кальдерон” відбувся другий півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів між “Атлетико” і “Реалом”.

Перед підопічними Сімеоне стояло надзвичайно складне завдання відіграти три м’ячі, пропущені тиждень тому в першому матчі (всі – від Кріштіану Роналду). Старт другого поєдинку дозволив уболівальникам “Атлетико” повірити в диво.

Вже на 16-й хвилині господарі вели – 2:0. На 12-й хвилині Сауль після подачі Коке з кутового увігнав м’яч у кут воріт “Реала”. Через чотири хвилини Торрес заробив 11-метровий, і Грізманн скористався шансом забити з позначки. Тим не менш, 42-а хвилина стала холодним душем для господарів. Бензема обіграв трьох захисників “Атлетико” і створив шикарний момент для “Реала”, а Іско проштовхнув м’яч у сітку.

У другому таймі атакували обидві команди, але рахунок 2:1 не змінився. “Атлетико” переміг у другій грі, але поступився за сумою двох матчів – 2:4, повідомляє uefa.com.

“Реал” другий рік поспіль зіграє у фіналі Ліги чемпіонів, і має шанс стати першим клубом в історії, що захистить титул переможця турніру.

Фінал Ліги чемпіонів сезону-2016/17 “Ювентус” – “Реал” відбудеться 3 червня в Кардиффі.

“Атлетико” – “РЕАЛ” – 2:1 (перша гра – 0:3)

Голи: 1:0 Сауль (12), 2:0 Грізманн (16, з пенальті), 2:1 Іско (42).