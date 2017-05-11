Рада ЄС остаточно затвердила безвіз для громадян України

Рада ЄС ухвалила рішення, яким остаточно затвердила надання громадянам України безвізового режиму з країнами-членами Європейського Союзу.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні у Брюсселі без обговорення в рамках засідання непрофільної Ради ЄС – з питань сільського господарства та рибальства (УНІАН: якщо проти ухвалення рішення не виступає жодна держава Євросоюзу, питання виносять для технічного затвердження на засідання непрофільної Ради ЄС, що пришвидшує процедуру. Зокрема безвізовий режим для громадян Грузії розглядали міністри з питань енергетики країн ЄС, а для громадян Молдови – міністри транспорту).

Міністри ухвалили законодавчий акт Європейського парламенту та Ради, яким до Правила (ЄР) № 539/2001 вносяться такі зміни: (а) в додатку I, частина I (держави) посилання на Україну видалено (маються на увазі держави, громадяни яких мають мати візу); (б) в додатку II, частина I (держави) (маються на увазі держави, громадяни яких, власники біометричних паспортів, від цієї вимоги звільняються) вставляється посилання «Україна».

Документ має бути підписаний у Європарламенті 17 травня президентами Європейського парламенту та Ради ЄС.

Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності через 20 днів.

Як повідомлялося, Європарламент 6 квітня підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

26 квітня Комітет постійних представників країн – членів Європейського Союзу (COREPER) також підтримав це рішення.

Президент України Петро Порошенко заявляв, що очікує на набуття чинності безвізового режиму з Євросоюзом для українців 11 червня.