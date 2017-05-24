Прокуратура підтвердила затримання за сутенерство директора Львівського заводу ЛОРТА

Львівська прокуратура підтвердила затримання за підозрою у сутенерстві директора держпідприємства «Львівський завод ЛОРТА» Олега Погребняка. Його разом із сімома співучасниками підозрюють в організації проституції у нічних клубах «Какаду».

Затримали Олега Погребняка 23 травня і того ж дня львівський суд арештував його з правом внесення застави. За кілька днів до цього Олега Погребняка звільнили з посади директора держпідприємства.

Прес-служба львівської прокуратури у середу, 24 травня, підтвердила інформацію про оголошення підозри керівнику держпідприємства в організації сутенерства.

«Чоловік підозрюється в організації сутенерства, а саме в занятті проституцією в складі організованої злочинної групи. 23 травня ухвалою Галицького райсуду Львова задоволено клопотання прокуратури про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. При цьому судом визначено заставу в розмірі 128 тис. грн», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Якщо вина Олега Погребняка підтвердиться, то йому загрожує ув’язнення терміном до 10 років із конфіскацією майна.

Водночас прес-служба головного управління Нацполіції Львівщини пізніше повідомила, що затримання організатора злочинної групи відбувалося у нічному клубі.

«У жовтні минулого року правоохоронці викрили у протиправній діяльності працівників двох нічних клубів у Львові та Харкові, у яких дівчата-працівниці, студентки віком від 18 до 23 років, надавали клієнтам платні сексуальні послуги», – йдеться у повідомленні поліції.

Там уточнили, що шістьом членам організованої злочинної групи, які займалися сутенерством, суд обрав як запобіжний захід тримання під вартою, ще одному – домашній арешт, а двоє організаторів мережі клубів переховувались від правоохоронців і були оголошені у розшук.

«Один із них – 46-річний львів’янин, був затриманий, вчора, 23 травня, суд обрав для нього міру запобіжного заходу – тримання під вартою з можливістю внесення застави», – заявив начальник департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції України Артем Крищенко.

Зазначимо, що Олега Погребняка оголосили в розшук 17 травня. На наступний день після оголошення у розшук Олега Погребняка звільнили з посади директора заводу ЛОРТА, а виконувачем обов’язків керівника заводу призначили Дмитра Жука.

За інформацією «Форпосту», Олега Погребняка підозрюють в організації діяльності у Львові клубів «Какаду» у Львові. Із клубом пов’язано кілька скандалів, зокрема й організація на День незалежності у центрі Львова танців на пілоні.

Олег Погребняк очолив «Львівський завод ЛОРТА» у березні 2016 року, а до того часу був керівником іншого держпідприємства в структурі «Укроборонпрому» – заводу «Імпульс».

«Львівський завод ЛОРТА» виготовляє радіотехнічну апаратуру для вертольотів, радіолокаційних станцій, а також апаратуру для керування танками та бронетранспортерами.

За матеріалами Zaxid.net