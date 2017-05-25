Правоохоронці затримали вчительку молодших класів яка торгувала наркотиками

У Борщівському районі Тернопільської області 24 травня затримали двох місцевих жителів, котрі протягом кількох місяців торгували амфетаміном.

Як повідомили у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області, одним із наркоторгівців виявилася вчителька молодших класів, якій допомагав місцевий безробітний.

В обов’язки жінки входило фасування та зберігання амфетаміну, а її спільник шукав клієнтів та передавав товар. За грам амфетаміну торговці просили 300 гривень.

Чоловік та жінка також збували товар дистанційно, через так звані «закладки». Жінка ховала у визначене місце пакунок з дозою наркотику, про місце повідомляла покупцеві і він забирав наркотики, залишивши у вказаному сховку гроші. Під час чергової «закладки» жінку затримали. Пізніше затримали її помічника.

Обох підозрюваних помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Чоловік та жінка у скоєному зізналися. Їм інкримінують ст. 307 ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.