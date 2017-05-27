Помер відомий політичний діяч, Почесний громадянин міста Львова Збігнєв Бжезінський

27 травня помер відомий політичний і державний діяч, Почесний громадянин міста Львова 1998 року Збігнєв Бжезінський. Громада міста Львова співчуває рідним, близьким та знайомим.

«Збігнєв Бжезінський – це людина, яка назавжди ввійшла в історію своєю твердою позицією, мудрим підходом до справи, бажанням змінювати на краще та допомагати. Сумуємо і співчуваємо», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

За значний внесок у встановлення і утвердження держави та формування позитивного іміджу України на міжнародній арені, Львівська міська рада 1998 року присвоїла звання Почесний громадянин міста Львова громадянину США, відомому політичному та громадському діячеві Збігнєву Бжезінському.