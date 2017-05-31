Помер Блаженніший Любомир Гузар

31 травня 2017 року, о 18:30, на 85-му році життя, після важкої недуги, відійшов до вічності Блаженніший Любоир Гузар, Архиєпископ-емерит УГКЦ.

Про похоронні відправи буде повідомлено згодом, інформує Департамент інформації УГКЦ.

Любомир Гузар народився 26 лютого 1933 року в м. Львові, де закінчив народну школу та перший клас гімназії.

З 2005-го по 2011 рік був главою Української греко-католицької церкви. У 2011 році за станом здоров’я пішов у відставку. Його намісником став Святослав Шевчук.

У 1996 року владика Любомир призначений Єпископом-помічником глави Української греко-католицької церкви, у 2001 році ― Верховним Архиєпископом УГКЦ. 21 лютого призначений Папою Іваном Павлом ІІ кардиналом Католицької церкви.

У серпні 2016 року нагороджений Міжнародною премію імені Івана Франка, як автор наукової монографії “Андрей Шептицький, Митрополит Галицький (1901-1944), провісник екуменізму”.

Після залишення поста глави УГКЦ вів активну проповідницько-просвітницьку роботу, реагував на суспільно-політичні події сучасної України, був представником Ініціативи 1 грудня, вважався моральним авторитетом нації, пише РІСУ.

В одному зі своїх численних інтерв’ю розповів, якою бачить майбутню Україну: «Якщо громадяни нашої Батьківщини будуть мати щире бажання чесно працювати – майбутнє Української Держави є більше ніж запевнене». Він зазначав, що за будь-якої кризи ми не можемо забувати про Бога та Божий закон. А саме тому важливо, щоб кожен молився та працював, але не безпідставно, а для досягнення певної мети: «Не варто просто махати руками, а треба намагатись чогось досягнути. Без праці годі сподіватись результату. Праця має бути на користь суспільства. То стара випробувана формула, яка розв’язує проблеми». Не оминув Блаженніший Любомир і теми війни в Україні, наголосивши, що Росія повинна усвідомити: «Якщо війна, то вона буде однаково страшною для всіх».