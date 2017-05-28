Поліція затримала групу ромів з Волині, які обкрадали селян на Львівщині

Працівники поліції Львівщини затримали групу осіб ромської національності, які причетні до крадіжки грошей з будинку жительки Радехівського району.

Як повідомив представник Головного управління Нацполіції області, 27 травня з приватного будинку жительки села Руденко дві жінки циганської національності викрали грошові заощадження.

Працівники поліції оперативно вирахували і затримали причетних до крадіжки жінок, яких на іномарці возили двоє ромів. Всі затримані – мешканці Волинської області.

Правоохоронці перевіряють їх причетність до ряду інших подібних злочинів на території Львівщини.