Поліція повідомила про розкрадання міського бюджету Львова під час реконструкції вулиць

Національна поліція повідомила про виявлення схеми розкрадання міського бюджету Львова під час реконструкції вулиць Нечуя-Левицького та Котляревського, до якої причетні чиновники львівської мерії. У поліції стверджують, що частина робіт під час реконструкції була виконана лише на папері, а сума завданих збитків перевищує мільйон гривень.

Заява про підозру у розкраданні посадовими особами ЛМР була опублікована на офіційному сайті Національної поліції ввечері 11 травня.

«З метою привласнення бюджетних коштів до актів виконаних робіт посадовці внесли завідомо недостовірну інформацію. До них включили роботи, які були виконані лише на папері. Зокрема, роботи по відновленню бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування, – сказано, зокрема, у повідомленні поліції. – За попередніми даними сума збитків становить понад мільйон гривень».

У повідомленні поліції не вказаний ні підрозділ ЛМР, чиновників якого підозрюють у розкраданні, ні вулиць, під час ремонту яких стали можливими такі зловживання.

Як повідомляє ZAXID.NET, мова йде про департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР і стосується реконструкції вул. Котляревського та Нечуя-Левицького, виконаної в минулому році.

Призначений місяць тому виконувач обов’язків директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець підтвердив, що 4 травня отримав повідомлення з поліції про порушення кримінального провадження за фактом нібито завдання шкоди бюджету Львова у сумі понад 1 млн грн під час реконструкції вулиць у Франківському районі Львова.

«Поліція просить нас надати копії документів щодо ремонтних робіт по цих вулицях. Ми цю інформацію готуємо і надамо їм відповідь. Жодних затримань чи ухвал суду щодо цієї справи не було, конкретних осіб не звинувачують», – розповів Олександр Одинець.

Нагадаємо, що реконструкція вулиць Котляревського і Нечуя-Левицького на відтинку з трамвайною колією тривала з червня до листопада 2016 року і коштувала міському бюджету близько 45 млн грн. Ремонтні роботи на цих вулицях виконував підрядник ТОВ «Гарантспецбуд-Захід». На момент проведення реконструкції департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР очолювала Алла Нижник (до серпня 2016 р.), Юрій Голець (до кінця жовтня 2016 р.) і Сергій Бабак, який очолив департамент з 1 листопада 2016 року.