Поліція перестане шукати призовників, – ВРУ

Верховна Рада скасувала обов’язок співробітників Національної поліції розшукувати, затримувати і доставляти до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку.

За прийняття в цілому законопроекту №2985 проголосували 237 депутатів при мінімально необхідних 226, пише ICTV.

Відповідно до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні, Рада хотіла зобов’язати органи місцевого самоврядування, підприємства та вищі навчальні заклади вручати повістки військовозобов’язаним.

При цьому, в другому читанні Рада прийняла документ з поправкою депутата Тараса Пастуха (фракція Об’єднання Самопоміч), який запропонував прописати в ст. 38 закону Про військовий обов’язок і військову службу, що вищевказані органи зобов’язані, на вимогу військкоматів, сповіщати призовників про їх виклик у військкомат, а призовники зобов’язані своєчасно прибути за викликом.

У той же час, прийнявши законопроект з даної поправкою, депутати скасували всі інші норми статті.

Зокрема Рада скасувала: обов’язок Нацполіціі розшукувати і доставляти ухиляються від призову; органи реєстрації актів громадського стану повідомляти у військкомати про зміну призовниками персональних даних; органи досудового розслідування повідомляти військкоматів про призовників, яким повідомлено про підозру; медико-соціальні експертні комісії повідомляти у військкомати про призовників, визнаних інвалідами; житлово-експлуатаційні організації сповіщати призовників про виклик до військкомату.

Нагадаємо, що раніше Генеральний штаб Збройних сил оголосив про призов офіцерів запасу.