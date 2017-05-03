План весняного призову на Львівщині виконали на 63 відсотка

Львівський обласний військовий комісар Олександр Тіщенко заявив, що комісари мають право розшукувати і вручати повістки призовникам.

Львівська область виконала планове завдання з весняного призову на 63%, і має можливість виконати його в повному обсязі.

Про це 3 травня повідомив львівський обласний військовий комісар Олександр Тіщенко.

Він повідомив, що погано виконується завдання з призову у Львові, зокрема у Сихівському, Галицькому і Франківському районах. Також погано виконують завдання у Старосамбірському і Пустомитівському районах області.

За словами Олександра Тіщенка, призов на строкову службу здійснюється до Нацгвардії та Сухопутних військ ЗСУ. Призовників відправлятимуть на бойове злагодження, яке триватиме 2-3 місяці, а потім на службу у військові частини.

«Відслужити півтора року-рік нема нічого страшного. Умови для строковиків створені, і повірте, вони набагато кращі, ніж були колись. У зону АТО не відправляють. Служать, якщо не в області, то найдалі – у Києві», – зазначив військовий комісар.

За його словами, військовозобов’язані громадяни забувають, що у десятиденний термін з дня оголошення призову мають з’являтися до військових комісаріатів. Тому їхнім працівникам доводиться розшукувати таких громадян, щоб вручити повістки.

«Якщо військовозобов’язаний у десятиденний термін не з’явився до комісаріату, на нього заводиться справа, що він у розшуку. Їх розшукують, де зловлять, там і вручають повістки. Ніде у законодавстві не прописано, де саме вручати повістки. Якщо поблизу кордону, – у цьому немає нічого незаконного», – сказав Олександр Тіщенко.

Він додав, що поблизу з одним з пунктів пропуску Львівщини таки планують встановити спеціальний пост, де перевірятимуть чоловіків, віком від 18 до 27 років, і виявлятимуть тих, хто ухиляється від строкової служби.

«Поки що цей експеримент в області не проводиться, треба ще домовитися із прикордонниками», – уточнив він.

За даними львівського обласного військового комісара, торік на Львівщині було порушено 25 кримінальних справ за ухилення від військової служби. У квітні 2017 року на досудове розслідування у поліцію передали 18 таких справ.

Нагадаємо, раніше начальник Львівського прикордонного загону Сергій Мельник повідомив, що перед пунктом пропуску «Шегині» може бути запроваджений експеримент, коли представники військкоматів виявлятимуть потенційних призовників, повідомляє Zaxid.net.