Під час заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом в України постраждали 8 поліцейських

9 травня під час забезпечення безпеки учасників масових заходів отримали тілесні ушкодження вісім працівників поліції.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

«За оперативною інформацією, під час забезпечення безпеки учасників масових заходів отримали тілесні ушкодження вісім працівників поліції – по одному у Києві і Запоріжжі, ще шестеро – у Дніпрі», – йдеться в повідомленні.

Також у поліції зазначили, що у заходах з відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні взяли участь близько 50 тисяч громадян.

Працівники правоохоронних органів доставили до поліції за різноманітні правопорушення близько півсотні громадян, переважно – через використання забороненої символіки. Також є затримані громадяни за вчинення хуліганських дій та злісну непокору законним вимогам працівників правоохоронних органів.

Зокрема, одного громадянина поліцейські затримали у м. Дніпро, дванадцятьох – в Одесі, по двоє – у Хмельницькому і Чернігові. Крім того, 25 учасників масових заходів затримали у столиці, їх доставлено до Печерського управління поліції Києва.

Станом на 13.00 відкрито два кримінальних провадження: за статтями 296 (хуліганство) і 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України.