Пенсії громадянам України виплачуватимуться за фактичним місцем проживання

Кабінет міністрів України встановив порядок виплати пенсій за місцем фактичного проживання, зазначеним у заяві, а не за місцем прописки, як було раніше.

Відповідну постанову від 17 травня опубліковано на урядовому порталі.

Раніше порядок виплати пенсій та грошової допомоги від 30 серпня 1999 року передбачав виплати за місцем проживання в населених пунктах, зараз же – за вказаним у заяві фактичним місцем проживання на території України.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України затвердив законопроект про пенсійну реформу й направив його на розгляд Національної ради реформ при президенті України.