Оператор «МТС Україна» змінив юридичну назву на «ВФ Україна»

Один з найбільших українських мобільних операторів «МТС Україна» змінив юридичну назву на «ВФ Україна», повідомила прес-служба компанії.

«23 травня 2017 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровано нову юридичну назву компанії – ЗАТ «ВФ Україна», – йдеться в повідомленні.

Прес-служба зазначила, що компанія змінила свою назву в рамках продовження партнерства з британською компанією Vodafone. Програма співпраці української та британської компаній включає в себе виведення на ринок тарифів та послуг під брендом Vodafone, запуск 3G, ребрендинг фірмових магазинів і дилерських точок продажу, а також розробку і запуск нових послуг і сервісів на базі технологій 3G.

16 жовтня 2015 року компанія «МТС Україна» підписала договір про стратегічне партнерство з британською компанією Vodafone, що передбачає використання українським оператором бренду Vodafone. Так, з 16 жовтня «МТС Україна» припинила просування свого бренду, а всі наступні запуски мережі третього покоління зв`язку 3G здійснювала під брендом Vodafone. Абонентів поступово перевели на нові внутрішні тарифи.

«МТС Україна» є одним з найбільших вітчизняних мобільних операторів. Компанія надає послуги в стандарті GSM та CDMA-450, обслуговує понад 20 млн абонентів.

У 2016 році «МТС Україна» скоротила чистий прибуток на 44% порівняно з попереднім роком – до 1,3 млрд грн. При цьому виручка компанії зросла на 11% – до 11,1 млрд грн.

100% акцій «МТС Україна» належать компанії Prelludium B. V. (Нідерланди). Оператор входить до міжнародної телекомунікаційної групи МТС.

Vodafone – британська компанія, один з найбільших телекомунікаційних операторів у світі. Компанія працює в 26 країнах і має партнерські угоди з операторами ще в 55 країнах світу.