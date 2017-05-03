Нацбанк випустить пам`ятну монету «Євробачення-2017»

Національний банк України 11 травня введе в обіг пам`ятну монету, присвячену проведенню 62-го пісенного конкурсу «Євробачення-2017» в Україні.

Як повідомляється на сайті регулятора, монета виготовлена з нейзильберу, має номінал 5 гривень, а ціна її реалізації становить 46 гривень за штуку.

Половину тиражу пам`ятної монети (20 тис. штук) Нацбанк продаватиме після попереднього on-line замовлення на своєму офіційному сайті, яке можливе з 5 по 15 травня. Кількість монет, доступних для on-line замовлення, обмежується однією штукою на замовника.

Продаж пам`ятних монет, заброньованих через on-line замовлення, розпочнеться в Києві після 17 травня, в регіонах – по мірі надходження монет.