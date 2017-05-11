На Львівщині жінка залишила доньку-немовля у камері схову автовокзалу

10 травня у камері схову на автовокзалі в Червонограді мати залишила тижневе немовля, поки вирішувала свої справи.

Коли через три години жінка повернулася, там її вже чекала поліція, яка розшукувала маму-зозулю.

Місцеве радіо «Нео радіо» повідомило, що о 14:34 невідома жінка залишила в камері схову автовокзалу на зберігання господарську сумку. За деякий час працівниця автовокзалу почула дитячий плач і виявила, що в сумці є немовля.

Речниця обласної Нацполіції Світлана Добровольська підтвердила ZAXID.NET цю інформацію і уточнила, що жінка повернулася на вокзал за три години. Вона пояснила, що не покидала дитину, а залишила її там, щоб вирішити свої справи з документами. За її словами, вона живе в селі неподалік Червонограда і не мала з ким лишити доньку. Вдома залишилися ще двоє її дітей. Чоловік, шахтар, саме вийшов на зміну.

Новонароджену дівчинку, якій тиждень, оглянули медики. Вона у задовільному стані.

30-річна мама пише пояснення. Поліція вирішує питання про притягнення її до відповідальності, повідомляє Zaxid.net.