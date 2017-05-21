На Львівщині затримано чоловіка, який намагався вивезти з України 200 тис. євро

У Львівській області на пункті прикордонного контролю ”Шегені” затримано 59-річного чоловіка, який поза митним контролем намагався вивезти з України 200 тис. євро.

Як повідомляє Державна прикордонна служба, у рамках реалізації оперативної інформації щодо можливого незаконно переміщення коштів через кордон прикордонники відділу «Шегині» Мостиського загону вивели із загального потоку два автомобілі української реєстрації, що слідували до Польщі.

В ході спільного зі співробітниками СБУ огляду автомобілів та речей подорожніх в одного з пасажирів, громадянина України, в поліетиленовому пакеті було виявлено незадекларовані 200 тис. євро. На громадянина України складені відповідні адміністративні матеріали. Кошти вилучили встановленим порядком працівники ДФС.