На Львівщині затримали сімох нелегалів з Монголії

На Львівщині прикордонники затримали сімох нелегалів з Монголії.

Як повідомляє Держприкордонслужба, оперативну інформацію про появу невідомих осіб у прикордонній зоні співробітники відомства отримали заздалегідь від працінвиків оперативно-розшукового підрозділу.

В ході реалізації інформації оперативниками та прикордонниками відділу «Рава-Руська» Львівського загону було зупинено автомобіль «Шкода». Автівкою громадянин України віз до кордону 7 громадян Монголії – двох чоловіків, двох жінок та трьох дітей віком 1,5, 8 та 10 років, які, швидше за все, мали намір перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Затриманих громадян прикордонники доставили до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та складання адміністративних документів.