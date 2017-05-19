На Львівщині затримали п‘яного водія за кермом шкільного автобуса з дітьми

Надвечір 18 травня екіпаж патрульної поліцї на трасі Львів – Шегині зупинив нетверезого водія шкільного автобуса, який віз учнів із відпочинку.

За інформацією прес-служби патрульної поліції Львова, у салоні шкільного автобуса, яким керував нетверезий водій, перебувало близько 20 учнів.

Приїхавши до навчального закладу, водій відпустив дітей та залишився на розмову з інспекторами. Саме тоді “копи” запідозрили водія у тому, що він є напідпитку, патрульні запропонували чоловіку пройти тест на алкогольне сп’яніння.

Результат перевірки шокував “копів”: вміст алкоголю в крові чоловіка перевищував норму в понад 7 разів, а саме – 1,43 проміле.