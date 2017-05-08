На Львівщині за минулу добу чадним газом отруїлося шестеро дітей

У Львівській області минулої доби, 7 травня, чадним газом отруїлося шестеро дітей.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, о 21:30 в квартирі у м. Пустомити отруїлись чадним газом троє дітей (2009, 2013 та 2016 років народження). Постраждалих госпіталізовано до реанімаційного відділення Пустомитівської ЦРЛ.

О 22:40 год. у с. Оброшине Пустомитівського району отруїлись чадним газом троє дітей (2003, 2007 та 2013 років народження). Постраждалих госпіталізовано до реанімаційного відділення Пустомитівської ЦРЛ.

Причини події з’ясовуються.