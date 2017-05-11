На Львівщині з липня розпочнеться експеримент із монетизації пільг

Експеримент із монетизації пільг має стартувати на Львівщині вже з 1-го липня.

Проте досі не відомо скільки саме грошей виділятимуть пільговикам на проїзд у транспорті. Обласні чиновники ще будуть радитися із столичними посадовцями. Наразі остаточного механізму щодо таких виплат – немає.

Про це розповіла директор департаменту соцзахисту Наталія Кузяк, повідомляє «Львівська хвиля».

Чиновники визнають, що стовідсоткового задоволення серед пільговиків все одно не буде, не зважаючи на озвучені вже невдовзі суми компенсацій.

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