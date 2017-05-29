На Львівщині встановлять памятник селфі

В управлінні містобудування, архітектури та землекористування Трускавецької міської ради оголосили результати відкритого конкурсу на кращий проект встановлення скульптурних композицій на території міського парку та пішохідних алеях у Трускавці.

Як повідомила прес-служба мерії, переможцями стали львівські скульптори Василь Заляско з композиціями: Т. Торосевичу та “Гуска”, а також Роман Кикта з роботою “Селфі”.

Відтак невдовзі проекти будуть реалізовані та прикрасять паркові алеї курортного Трускавця.