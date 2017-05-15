На Львівщині водій іномарки зґвалтував пасажирку авто

На Львівщині правоохоронці затримали 39-річного жителя Львова за підозрою у зґвалтуванні 24-річної жительки Миколаївського району.

Як стало відомо з джерел у відділі поліції, 14 травня, в обідню пору, молода жінка стояла на зупинці громадського транспорту в одному із населених пунктів Миколаївського району. Біля неї зупинився чорний джип і водій запропонував підвезти жінку у попутньому напрямку. Коли жінка сіла в салон і поїхала з ним, водій іномарки звернув з траси у лісовий масив і там зґвалтував пасажирку.

Жінка звернулася із заявою в поліцію. Правоохоронці встановили і затримали ґвалтівника. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.