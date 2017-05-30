На Львівщині викрили контрабандний канал поставок бурштину до ЄС

На Львівщині 30 травня співробітники Служби безпеки і військової прокуратури затримали двох організаторів контрабандного каналу поставок бурштину до Європи і кур’єра в якого вилучили 100 кг необробленого каменю бурштину.

Про це повідомили у прес-службі управління СБУ у Львівській області.

Встановлено, що каміння бурштину надходило до Львова з території Рівненської області, його обробляли та контрабандою в автомобілях вивозили в країни Європи.

Оперативники спецслужби затримали 35-річного кур’єра в одному із райцентрів біля Львовом і вилучили у нього 100 кг необробленого каменю.

Під час обшуків за місцем проживання кур’єра та двох організаторів контрабандного каналу (мешканці Львова) співробітники спецслужби виявили бурштинові плити вагою 15 кг, а також 11 кг готових виробів та заготовок, обладнання для обробки каменю.