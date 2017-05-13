На Львівщині відновив роботу Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат

12 травня відновили одне з найбільших підприємств целюлозно-паперової промисловості України – ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат».

Як повідомляє прес-служба Львівської ОДА, початком запуску виробництва став гудок, який дали голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка та виконавчий директор підприємства Дмитро Чмихал.

«Небагато в Україні є прикладів, коли через 2,5 роки підприємство не перетворюється на купу металобрухту, а оживає, відновлює своє виробництво. До того ж в обладнання для цього комбінату додатково інвестували майже 1 мільйон доларів”, – зазначив у промові голова Львівської ОДА Олег Синютка.

ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» – одне з найбільших підприємств целюлозно-паперової промисловості України, введено в експлуатацію в жовтні 1951 року.

Спеціалізація підприємства – виробництво паперу та картону для гофрування, гофропродукція.

Зараз у штаті комбінату – 539 осіб. За наступні 4 місяці керівництво комбінату планує вийти на повну потужність виробництва та збільшити кількість працівників до 750 осіб.