На Львівщині синоптики прогнозують на сьогодні дощі з градом і шквали

Синоптики прогнозують на сьогодні в Україні дощі з грозами, в західних областях шквали 15-20 м/с.

Як повідомили в прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр, 31 травня у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях грози, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с.

У західних областях температура вдень буде 25 – 28 тепла, на сході буде без опадів, 26 – 28 градусів.

На півночі України денна температура становитиме 26 – 28, у південних областях стовпчик термометра показуватиме 25 – 29 градусів.