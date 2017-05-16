На Львівщині синоптики попереджають про грози та град

По Львівській області 16 травня очікується мінлива хмарність, вранці та вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер вночі змінного напрямку, 3 – 5 м/с, вдень, північно-східний, 7 – 12 м/с, під час гроз поривчастий. Температура повітря вночі 5 – 10° тепла, вдень 17 – 22° тепла.

Про це повідомляє львівський Гідрометцентр.

По місту Львову синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вранці та вдень короткочасний дощ, гроза, град. Вночі та вранці туман. Вітер вночі змінного напрямку, 3 – 5 м/с, вдень, північно-східний, 7 – 12 м/с, під час грози поривчастий. Температура повітря вночі 8 – 10° тепла, вдень 17 – 19° тепла.