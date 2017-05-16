На Львівщині СБУ затримала на хабарі інспектора ДСНС

Інспектора районного відділення ДСНС у Львові 16 травня затримала за систематичне хабарництво Служба безпеки України спільно з внутрішньою безпекою Держслужби з надзвичайних ситуацій та прокуратурою.

Як повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області, майор служби цивільного захисту вимагав 4300 гривень від приватного підприємця за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення пожежних норм та погодження документації на відкриття закладу харчування.

Оперативники спецслужби затримали здирника у центрі міста під час отримання неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.

Тривають слідчі дії.