На Львівщині розслідують обставини падіння підлітка з четвертого поверху будинку

На Львівщині 11-річний хлопчик випав з балкону житлового будинку, його у важкому стані госпіталізовано.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 12 травня о 18:00 в селі Павлів Радехівського району з балкону 4-го поверху житлового будинку впав 11-річний місцевий житель. Постраждалого у важкому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення Радехівської районної лікарні. У нього діагностовано черепно-мозкову травму, забої хребта та грудної клітки, травми кінцівок. На даний час його перевезено до реанімаційного відділення Львівської міської дитячої лікарні. Стан на ранок 13 травня – важкий.

Як повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ Національної поліції у Львівській області, встановлено, що підліток випав з помешкання в якому проживав його знайомий.

Всі обставини падіння школяра, а також чи не є він учасником т.з. «груп смерті» у соцмережах – встановлюються.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 120 КК України (Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій або систематичного приниження її людської гідності), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.