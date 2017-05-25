На Львівщині прикордонники виявили у рейсовому автобусі радіоактивний вантаж

У пункті митного пропуску «Краковець» на українсько-польському кордоні працівники прикордонної служби виявили в салоні рейсового автобуса радіоактивний вантаж.

Як повідомили департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 24 травня, близько 19:00, надійшло повідомлення, що на відділі прикордонної служби «Краковець» на виїзді з території України спрацювала система виявлення підвищеного рівня радіації під час в’їзду на територію пункту пропуску рейсового автобусу сполученням «Кам’янець-Подільський – Львів – Прага».

При детальному огляді пасажирів та їх речей у 30-річного пасажира автобуса, громадянина України, було виявлено чотири пристрої ззовні схожих на авіаційні годинники. Годинники вилучено, власник затриманий.

Проводиться дослідча перевірка.