На Львівщині прикордонник врятував вагітну жінку від самогубства

11 травня біля пункту пропуску «Краковець» на польсько-українському кордоні вагітна місцева мешканка намагалася звести рахунки з життям. Її вчасно помітив прикордонник і врятував життя.

Як розповіли у прес-службі Мостиського прикордонного загону, дільничний інспектор прикордонної служби під час патрулювання на ділянці відповідальності побачив, як жінка намагається повіситися.

«Прикордонник негайно підбіг до самогубці, яка майже знепритомніла, самотужки зняв її з дерева та почав надавати першу медичну допомогу», ― розповіли у прес-службі.

Далі військовослужбовець викликав швидку допомогу. Медики оглянули жінку та запевнили, що загрози її життю немає, однак її забрали в лікарню. Самогубця розповіла, що перебуває вже на п’ятому місяці вагітності.

Держприкордонна служба пообіцяла, що за добрий вчинок нагородить прикордонника, повідомляє Zaxid.net.