На Львівщині посадовець колонії вимагав хабарі за дострокове звільнення ув’язнених

30 травня співробітники Нацполіції Львівської області затримали начальника відділу однієї із виправних колоній облуправління Державної пенітенціарної служби під час одержання хабара у сумі 600 доларів за дострокове звільнення ув’язненого.

Про це повідомила керівниця відділу комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, повідомляє Центр інформації про права людини.

Вона зазначила, що старший лейтенант пенітенціарної служби, зловживаючи службовим становищем, організував систему одержання “додаткового заробітку” за сприяння у достроковому звільненні ув’язнених виправної колонії, в якій працює.

30 травня працівники поліції затримали посадовця під час одержання чергової суми хабара в розмірі 600 доларів (загальна сума хабара встановлюється), які він вимагав за сприяння у достроковому звільненні ув’язненого. Проводяться слідчо-оперативні дії з метою встановлення причетності посадовця до інших фактів хабарництва та загальну суму отриманих ним протиправних “прибутків”.

Офіцера затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Встановлюються інші посадові особи виправної колонії, які можуть бути причетними до цієї корупційної схеми.

Військовою прокуратурою Львівського гарнізону відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада скасувала так званий “закон Савченко”, який передбачає зарахування одного дня в СІЗО за два дні позбавлення волі.

Так званий “закон Савченко” президент Петро Порошенко затвердив 23 грудня 2015 року.

Через деякий час закон почали активно критикувати і з’явились ініціативи, які передбачали скасування закону чи прийняття до нього змін, оскільки за цим законом у короткий термін нібито могла вийти на волю велика кількість злочинців.

Втім у правозахисній організації “Донецький меморіал” зазначили, що рівень злочинності зазвичай залежить від соціально-економічної ситуації в країні та від ефективності роботи правоохоронних відомств, а не від числа колишніх в’язнів на волі. Коли загальне зубожіння в суспільстві зростає, число громадян, які наважуються порушувати закон, також зростає. Крім того, в організації переконані, що значною мірою рецидив злочинів залежить від того, як держава турбується про тих, хто звільняється.

У “Донецькому меморіалі” також підкреслювали, що найбільше цей закон не подобається самим працівникам пенітенціарної системи, адже він дає змогу усім засудженим достроково звільнитися з в’язниці, а не проходити корупційну процедуру умовно-дострокового звільнення.