На Львівщині поїзд смертельно травмував залізничника на робочому місці

У райцентрі Городок на Львівщині 3 травня на робочому місці загинув працівник залізниці.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області, близько 03.30 на залізничній станції «Городок» 40-річний складальник вагонів впав на колію по якій рухався поїзд. Залізничник від отриманих травм загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до семи років позбавлення волі.

Причини події встановлюються, ведеться слідство.