На Львівщині під час зіткнення вантажівки з мікроавтобусом на місці ДТП загинуло троє людей

На Львівщині сьогодні, 18 травня, під час дорожньо-транспортної пригоди загинуло подружжя із Закарпаття і мешканець Івано-Франківщини.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції області, ДТП сталася о 04:20 у селі Гірне Стрийського району.

Водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter виїхав на смугу зустрічного руху і скоїв лобове зіткнення з вантажним автомобілем MAN. На місці ДТП загинули 31-річний водій мікроавтобуса та його 30-річна дружина, мешканці Закарпатської області, а також 31-річний водій вантажівки, мешканець Івано-Франківської області.

Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. Призначено ряд експертиз, відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) України.