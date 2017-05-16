На Львівщині перехожі витягли із зашморгу підлітка

У Львівській області 13-річний хлопець намагався покінчити життя самогубством.

Як повідомили у Головному управлінні Нацполіції області, 15 травня, близько 20.00, до Жидачівської районної лікарні каретою швидкої допомоги доставили 13-річного жителя селища Гніздичів. Перехожі, які проходили повз спортивний майданчик у селищі Гніздичів, побачили хлопця, який накинув зашморг на шию і намагався скоїти самогубство прив’язавши його до гілки дерева. Хлопця витягли із зашморга і викликали швидку. Його життю нічого не загрожує.

Наразі всі обставини події встановлюються, відомо, що хлопчик з благополучної сім‘ї.