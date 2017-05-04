На Львівщині пенсії за особливі заслуги перед Україною отримають 59 мешканців

У Львівській області 59 особам призначили пенсію за особливі заслуги перед Україною.

Про це йшлось 4 травня на засіданні Комісії зі встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Львівській обласній державній адміністрації.

Відтак, відповідно до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” 18 осіб відзначили трудовими нагородами, зокрема орденами України та колишнього СРСР – 12, званням “заслужений” – 6. Ще 9 львів’ян нагородили військовоми нагородами. Серед тих, хто отримає виплати – 5 депутатів місцевих рад.

Окрім того, на Комісії розглянули клопотання голів райдержадміністрацій, міських голів міст обласного значення про призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною 23 багатодітним матерям (в тому числі збільшення надбавки за статтею 10 Закону).