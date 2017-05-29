На Львівщині лелека знеструмив ціле село

У Миколаївському районі Львівщини внаслідок короткого замикання дротів лінії електропередач шість годин без електропостачання перебували мешканці села Рудники.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 28 травня о 06:52, внаслідок короткого замикання дротів лінії електропередач 0,4 кВ, яке спричинив лелека, що пролітав поряд, у с. Рудники тимчасово було припинено електропостачання абонентів села.

О 12:15 аварійною бригадою Миколаївського РЕМ, пошкодження ліквідовано, електропостачання абонентів відновлено в повному обсязі.