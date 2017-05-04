На Львівщині колишній зек поцупив з іграшкового магазину дві автівки

У Червоноградський відділ поліції 3 травня з заявою про крадіжку звернулась продавець одного з місцевих магазинів. Жінка повідомила, що з торгівельної зали було викрадено два дитячих іграшковий автомобіля загальною вартістю близько трьохсот гривень.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області, як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 28-річний раніше судимий мешканець Червонограда.

Наразі його перевіряють на причетність до скоєння інших кримінальних правопорушень, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.

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