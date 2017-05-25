На Львівщині групу школярів госпіталізували з алкогольним отруєнням

На Львівщині 24 травня семеро вихованців одного з навчальних закладів віком від 12 до 15 років були госпіталізовані з діагнозом «алкогольне отруєння».

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції області, у Перемишлянське відділення поліції 24 травня о 18.35 надійшло повідомлення від фельдшера районної лікарні про те, що швидкою допомогою до них доставлено п’ятьох хлопців віком від 12 до 15 років з діагнозом «алкогольне отруєння». Ще двох хлопців віком 13 та 14 років з таким самим діагнозом швидкою допомогою було доставлено у Львів і госпіталізовано в реанімаційне відділення 8-ї лікарні. У найважчому стані – двоє братів віком 12 і 13 років.

Наразі проводиться досудове розслідування, попередньо встановлено, що діти розпивали самогон. Поліцейські встановлюють де хлопці взяли спиртне та інші обставини події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.