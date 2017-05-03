На Львівщині чоловік із пістолета поранив трьох рибалок

У Городоцькому районі Львівської області чоловік із травматичного пістолета «Зоракі» обстріляв рибалок на місцевому озері, були поранені троє львів’ян.

Повідомлення про це надійшло 2 травня опівночі, розповіли у прес-службі обласної поліції. Встановлено, що у поранених стріляв 45-річний мешканець одного з сіл району.

Пістолет у нього правоохоронці вилучили. Один з поранених, віком 50 років, отримав «непроникаюче поранення грудної клітки», його 36-річний товариш – «поранення м’яких тканин колінного суглоба», ще один, 49-річний – «поранення м’яких тканин в ділянці крила клубової кістки».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Триває розслідування.

 

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