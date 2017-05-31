На Львівщині з незаконної врізки в трубопровід стався витік дизпалива у гірські річки

У Турківському районі Львівщини через несанкціоновану врізку в трубопровід ДП «Прикарпатзахідтранс» стався витік дизельного палива в гірські річки Яблунька та Стрий.

Як поінформували у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, повідомлення про масляні плями з характерним запахом дизпалива на поверхні річки Яблунька у райцентрі Турка надійшло ще увечері 29 травня. Встановлено, що річка і береги водойми забруднені нафтопродуктами, витік яких стався через несанкціоновану врізку в трубопровід на території села Бориня Турківського району.

30 травня бригадою ДП «Прикарпатзахідтранс» врізку ліквідовано, виставлено бонові загородження на річці Яблунька для недопущення витоку забрудненої води.

Станом на ранок 31 травня, основна кількість нафтопродукту з поверхні води зібрана. Проводяться роботи по очищенню берегів річки Яблунька, забруднених нафтопродуктами.

Як зазначається у повідомленні, 30 травня працівники гідропоста «Ясениця» виявили плями нафтопродуктів інтенсивністю від 10 до 2 балів на поверхні річки Стрий у Турківському районі. Станом на 31 травня, інтенсивність плям на поверхні води річки Стрий в межах гідропоста збільшилася і становить 8 балів.

Спостереження за станом річок Яблунька та Стрий продовжується, повідомляє УНІАН.