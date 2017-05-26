На Київщині незаконно вивантажили партію львівського сміття

У Київській області виявлено чергову партію львівського сміття.

Як повідомили у Відділі комунікації ГУНП у Київській області, сьогодні до поліції на спецлінію 102 звернулись жителі с. Здорівка Васильківського району з повідомленням про те, що неподалік населеного пункту дві вантажівки вивантажили сміття з побутовими відходами.

Встановлено, що двоє жителів Львівського регіону на вантажних автомобілях DAF перевозили сміття. При проведенні огляду місця події було знайдено товарні чеки із різних закладів Львова.

Транспортні засоби поміщені на штраф майданчик. Проводиться перевірка з метою встановлення осіб, причетних до організації незаконного перевезення сміття.

Слідчим відділом Васильківського відділу поліції внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Як повідомлялося, в ніч з 20 на 21 травня біля міста Українка Київської області поліція виявила автомобілі, які несанкціоновано вивантажували сміття зі Львова.