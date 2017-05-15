МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ємену

Міністерство закордонних справ України радить українцям утриматися від поїздок до Ємену через загрозу терактів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ”Поради подорожуючим від консульської служби України”.

”У зв’язку із загостренням безпекової ситуації в Єменській Республіці, активізацією терористичної діяльності, спалахом епідемії захворювання на холеру рекомендуємо громадянам України утриматися від поїздок до Ємену, а тим, хто продовжує перебувати в цій країні, найближчим часом залишити її територію”, – йдеться у повідомленні.

Водночас у Twitter Департаменту консульської служби МЗС йдеться, що в єменському місті Сана введено надзвичайний стан через епідемію холери.