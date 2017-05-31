Міністр оборони Полторак проінспектував Яворівський полігон

За минулий рік для військовослужбовців Збройних Сил України, які несуть службу на Львівщині, було відремонтовано та підготовлено до використання 4 тис. ліжкомісць та побудовано і відрестаровано 14 тис. кв. м інфраструктури для навчання бійців та курсантів.

По це йшлося під час інспекції міністром оборони України Степаном Полтораком Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що на території Яворівського військового полігону у Львівській області, повідомили у прес-службі Міноборони.

Під час брифінгу міністр заслухав начальника Національної Академії сухопутних військ генерал-лейтенанта Павла Ткачука про стан виконання заходів з розвитку інфраструктури центру.

Ткачук доповів про стан будівництва нових казармених приміщень, гуртожитків та житлових будинків на військових містечках «Гвардійське» «Центральне», «Старий штаб», «Інженерне», а також про удосконалення матеріально-технічної та навчальної бази Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

Міністр ознайомився із ходом будівництва нових об’єктів інфраструктури на Яворівському полігоні і заявив, що задоволений ходом виконання робіт.

За його словами, будівництва імітаційного центру моделювання бойових дій на Яворівському полігоні загальною площею 3,5 тис. кв. м розпочато минулого року за стандартами НАТО.

«Після завершення будівництва ми повністю обладнаємо центр сучасною технікою, оснащенням, і це надасть можливість нам оперативно та якісно готувати особовий склад. Сподіваюся, що цей центр запрацює до початку нового навчального року в Національній академії Сухопутних військ», – сказав Полторак.

Міністр нагадав, що на розвиток інфраструктури цього навчального центру було виділено близько 90 млн грн і пообіцяв по прибуттю в Київ розглянути можливість збільшення фінансування для того, щоб значно розширити і навчально-матеріальну базу та інфраструктуру цього навчального центру.