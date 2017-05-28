Міністр оборони підписав наказ про призов офіцерів запасу які закінчили військові кафедри

Міністр оборони України підписав наказ, який визначає порядок призову на військову службу офіцерів запасу.

Про це сказав на брифінгу заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Артур Артеменко, передає Еспресо.TV.

“Сьогодні міністром оборони підписано наказ, який визначає порядок призову на військову службу офіцерів у 2017 році. Наказ відправлено до Міністерства юстиції і після затвердження відповідним органом управління, він набуде чинності. Можуть бути призвані особи віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою офіцерів запасу й закінчили військові кафедри”, – сказав Артеменко.

За його словами, призовники з числа офіцерів запасу повинні мати вищу освіту не нижче бакалавра. Їм також повинно бути присвоєно первинне офіцерське звання.

Як повідомлялося, у Генштабі 5 січня цього року повідомили, що у 2017 році на військову службу у ЗСУ призиватимуть офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри вищих навчальних закладів, але раніше не служили.