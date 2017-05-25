Мешканцям Львівщини до 1 липня слід заплатити податок на понаднормову нерухомість

Українцям із «зайвою» житловою площею до 1 липня доведеться заплатити за кожен квадратний метр понад норму. Ставки податку і площа нерухомості, за яку не потрібно платити, визначає місцева влада.

З 1 січня в Україні вступили в силу ухвалені Верховною Радою зміни до Податкового кодексу, внесені Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» № 1791-VIII і Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» № 1797-VIII, які встановлюють нові правила оподаткування нерухомості.

У 2017 році прийдуть платіжки за минулий рік, тому податок нарахують з урахуванням мінімальної зарплати в розмірі 1 378 гривень, а ставка податку буде коливатися від 0 до 3 відсотків від мінімалки. Ще наприкінці 2015 року парламентарії внесли зміни до Податкового кодексу (закон №909), згідно з яким податком обкладаються не тільки житлові квартири і будинки, а й сараї, гаражі, погреби, літні кухні та інші нерухомі об’єкти. Однак більшість міськрад встановили нульову податкову ставку на господарські будівлі.

У законі встановлено, що норма для власників квартир це 60 м2, будинків – 120 м2, а для тих, хто володіє обома видами нерухомості, податок не нараховується за загальну площу до 180 м2. За все, що понад норму доведеться сплатити податок. Начальник управління ДФС України Владислав Павлов додав, що власникам квартир більше трьохсот метрів, окрім податку основного, будуть нараховувати ще 25 тис. грн. І для власників будинку, якщо загальна площа перевищує 500 м2, додатково нараховуватимуть 25 тис. на кожен такий об’єкт.

За нежитлову нерухомість доведеться платити також. Пільг на неї немає. При чому, під цю категорію підпадають навіть гаражі, комори, прибудови до будинків або сараї. Податок на нерухомість потрібно сплатити і тим, хто здає своє житло в оренду – тут також жодних пільг немає. Відсоток вираховуватиметься із загальної площі помешкання.

Якщо ж до 1 липня сповіщення від фіскалів не прийшло, необхідно не зволікаючи звернутися до відомства. Крайній термін сплати – 28 серпня. Якщо оплатити платіжку у вересні, доведеться заплатити штраф у розмірі 10% від податку, якщо в жовтні – сума штрафу сягне 20%. Крім того, податковий інспектор може в рахунок боргу накласти на частину майна податкову заставу. Якщо податок не сплачується тривалий час, майно продають за рішенням суду. Крім того, за несплату податків передбачена кримінальна відповідальність (ст. 212 ККУ).

Нагадаємо, у липні 2016 року податок для майна у Львові, яке розташоване у межах першої частини міста (зона ЮНЕСКО) становитиме 1,25% від мінімальної зарплати. Податок для другої зони – території історичного ареалу – 1%. І для третьої – решти частини міста – 0,75%.

За матеріалами Zaxid.net