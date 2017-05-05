МАУ оголосила про зниження ціни на квитки при ранньому бронюванні на внутрішні рейси

Міжнародна авіакомпанія МАУ оголосила про зниження ціни на квитки до 249 грн на внутрішні та до 587 грн – на міжнародні рейси при ранньому бронюванні.

Про це повідомив на прес-конференції президент авіакомпанії ”Міжнародні Авіалінії України” Юрій Мірошников, передає УНІАН.

”Після ініціативи аеропорту ”Бориспіль” (щодо введення системи знижок авіакомпаніям), ми пропонуємо півмільйона місць на рік за низькими цінами. Внутрішні українські ціни в один бік стартують від 249 грн, європейські – від 587 грн до 1087 грн на рейси тривалістю більш як 3 години. Якщо людина бронює за 8 місяців – ціна трохи вища, а за 6 місяців ще трохи вища, але не суттєво. Ця пропозиція не є акцією, а на постійній основі”, – сказав він.

За словами Мірошникова, в салоні літака близько 7-10% місць продаватимуться за дешевими тарифами.

Також він зазначив, що ціна раннього бронювання буде істотно відрізнятися від звичайної.

«Мінімальна ціна перельоту Київ-Варшава-Київ зараз коштує 141 долар, за смарт-тарифом, який дозволяє отримати знижку 30%, виходить 99 доларів, а ціна лоукост, яку ми презентуємо, за умови придбання за 10 місяців становить 42 долара», – сказав Мірошников.

Президент авіакомпанії МАУ також відзначив, що ці тарифи не включають такі послуги, перевезення багажу, вибір місця і харчування.

Згідно з прес-релізом авіакомпанії МАУ, ціни дійсні при придбанні на сайті авіакомпанії www.flyuia.com, а при придбанні квитків через контактний центр або в офісах продажу МАУ братиметься сервісний збір у розмірі 18 доларів.

При придбанні квитків за 8 місяців тарифи будуть: 504 грн – всередині України, міжнародні до 2 годин – 769 грн, міжнародні до 3 годин – 1034 грн, міжнародні більш як 3 години – 1299 грн. При купівлі за 6 місяців тарифи будуть: 769 грн – всередині України, міжнародні до 2 годин – 1299 грн, міжнародні до 3 годин – 1564 грн, міжнародні більш як 3 годин – 1830 грн.

Як повідомлялося, міжнародний аеропорт «Бориспіль» розробив систему знижок до 80% для авіаперевізників для здешевлення вартості авіаквитків.

Довідка. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва ”Бориспіль”.